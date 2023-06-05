Фигуристы Смолкин и Дэвис перешли в сборную Грузии
Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в сборную Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания страны.
По данным агентства, дуэт сможет присоединиться к грузинской сборной с сезона 2023/2024. Официальные международные турниры по фигурному катанию стартуют в конце августа с этапов Гран-при среди юниоров, отметили в федерации.
Напомним, что Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе. На данный момент ей 20 лет. Смолкину 23 года. Выступая в паре, спортсмены смогли стать серебряными призерами чемпионата России в сезоне 2021/2022 и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине.