$81.33+0.4587.03-0.07

Фигуристы Смолкин и Дэвис перешли в сборную Грузии

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в сборную Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания страны.

Фигуристы Смолкин и Дэвис перешли в сборную Грузии
© Рамблер

По данным агентства, дуэт сможет присоединиться к грузинской сборной с сезона 2023/2024. Официальные международные турниры по фигурному катанию стартуют в конце августа с этапов Гран-при среди юниоров, отметили в федерации.

Напомним, что Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе. На данный момент ей 20 лет. Смолкину 23 года. Выступая в паре, спортсмены смогли стать серебряными призерами чемпионата России в сезоне 2021/2022 и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий