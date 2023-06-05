Фигуристы Смолкин и Дэвис перешли в сборную Грузии

Российские фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин перешли в сборную Грузии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации фигурного катания страны.

По данным агентства, дуэт сможет присоединиться к грузинской сборной с сезона 2023/2024. Официальные международные турниры по фигурному катанию стартуют в конце августа с этапов Гран-при среди юниоров, отметили в федерации.