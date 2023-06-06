Французский фигурист увидел несправедливость в отстранении российских спортсменов

Амодьо назвал несправедливым, что большинство россиян не могут выступать на международной арене
Чемпион Европы 2011 года и четырехкратный чемпион Франции по фигурному катанию Флоран Амодьо назвал несправедливым, что большинство российских спортсменов не могут выступать на международной арене.
«Не понимаю ситуации, почему некоторым людям разрешают, а некоторым нет. Это нечестно, когда есть какой-то российский теннисист, какой-то российский футболист. А почему бы и нет? Я не буду говорить о решении, принятом этой страной. Мне кажется несправедливым, что иногда это «да», а иногда — «нет».
Хочу, чтобы все мои друзья могли соревноваться и показывать себя с лучшей стороны в фигурном катании. Понимаю, что это сложно, но надеюсь, что вся эта ситуация скоро закончится. Мне грустно за всех моих друзей — и украинцев, и россиян», — приводит слова Амодьо Sport24.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.
Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).