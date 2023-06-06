Французский фигурист увидел несправедливость в отстранении российских спортсменов

«Не понимаю ситуации, почему некоторым людям разрешают, а некоторым нет. Это нечестно, когда есть какой-то российский теннисист, какой-то российский футболист. А почему бы и нет? Я не буду говорить о решении, принятом этой страной. Мне кажется несправедливым, что иногда это «да», а иногда — «нет».



Хочу, чтобы все мои друзья могли соревноваться и показывать себя с лучшей стороны в фигурном катании. Понимаю, что это сложно, но надеюсь, что вся эта ситуация скоро закончится. Мне грустно за всех моих друзей — и украинцев, и россиян», — приводит слова Амодьо Sport24.