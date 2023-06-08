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Авербух: ISU не станет возвращать российских фигуристов на международные турниры

Известный хореограф Илья Авербух прокомментировал возможное возвращение российских фигуристов на международные старты. 9 июня состоится заседание совета ISU, где будет рассмотрен этот вопрос.

Авербух: ISU не станет возвращать российских фигуристов
© Betassist

«Я думаю, что вряд ли. Думаю, пока не вернут», — цитирует Авербуха «Матч ТВ».

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Большинство федераций последовали рекомендации МОК. В январе 2023 года МОК допустил участие россиян в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий, в частности осуждение проведения Россией спецоперации на Украине.

Под эгидой ISU проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. Российские фигуристы пропустили уже два чемпионата мира.

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