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Тренер дочери Тутберидзе высказался о ее переходе в сборную Грузии

Тренер Алексей Киляков высказался о переходе в сборную Грузии своих подопечных, танцевального дуэта Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Его слова приводит РИА Новости.

Тренер дочери Тутберидзе высказался о ее переходе в сборную Грузии
© Lenta.ru

Киляков заявил, что они продолжат совместную работу после смены сборной. Он отметил, что фигуристы соскучились по турнирам.

«По поводу программ нового сезона позволю себе сохранить небольшую интригу», — добавил специалист.

5 мая главный тренер национальной сборной Елена Чайковская подтвердила, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил смену спортивного гражданства Дэвис и Смолкина. Позднее в Грузии подтвердили переход пары. «Начинается новая глава в нашей спортивной жизни», — прокомментировала ситуацию Дэвис, дочь российского тренера Этери Тутберидзе.

Дочь Тутберидзе перейдет в сборную Грузии

Дэвис и Смолкин дебютировали во взрослой сборной России в сезоне-2021/2022. Они стали вторыми на национальном чемпионате, восьмыми на чемпионате Европы и заняли 14-е место на Олимпийских играх в Пекине. Сезон-2022/2023 спортсмены, живущие в США, пропускали.

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