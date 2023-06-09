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Евгения Медведева опубликовала фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Двукратная чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании, 23-летняя российская фигуристка Евгения Медведева поделилась новой фотографией с отдыха на Мальдивах.

Евгения Медведева опубликовала фото в купальнике
© Соцсети

На фото спортсменка позирует в светло-зелёном купальнике.

Соцсети

Напомним, после Олимпийских игр 2018 года Медведева, ставшая серебряным призёром и в личных, и в командных соревнованиях, уехала тренироваться в Канаду к тренеру Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. Ранее спортсменка прекратила обучение в Московском государственном университете (МГУ).

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