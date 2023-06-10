Дэвис и Смолкин добавили флаг Грузии в профили в соцсетях

Дэвис и Смолкин добавили флаг Грузии в описание профилей в соцсетях и оставили упоминание об участие в Олимпиаде-2022
Фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин добавили флаг Грузии в описание профилей в соцсетях.
Ранее стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) разрешила танцевальному дуэту выступать за сборную Грузии.
В описании у Дэвис и Смолкина появилось упоминание, что они члены сборной Грузии. При этом осталась информация о том, что они участники Олимпиады в Пекине.
На Играх-2022 Дэвис и Смолкин выступали в составе команды Олимпийского комитета России (ОКР) и заняли 14-е место.
Дэвис и Смолкин добавили флаг Грузии в описание профилей в соцсетях и оставили упоминание об участии в Олимпиаде-2022
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