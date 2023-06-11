Тарасова прокомментировала последствия отсутствия россиян на соревнованиях

"Мировое фигурное катание держится на наших фигуристах. Россияне всегда были в топ-3 во всех дисциплинах и соревнованиях. Конечно, у них финансовые проблемы без нас. ISU уже пожалел, что без нас провел этот год. Пора возвращаться", — приводит слова Тарасовой Sport24.

ISU в 2022 году не получил доходов от рекламы и медиаправ из-за санкций против России и Белоруссии. Убытки в размере около 1 млн швейцарских франков будут отражены в отчете за 2023 год. ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований, объяснив такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня 2022 года на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.