$82.64+0.5589.01+0.97

Тренер Тарасова заявила, что мировое фигурное катание держится на российских  спортсменах

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на сообщения о финансовых проблемах Международного союза конькобежцев (ISU) из-за недопуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов.

Тарасова прокомментировала последствия отсутствия россиян на соревнованиях
© РИА Новости

"Мировое фигурное катание держится на наших фигуристах. Россияне всегда были в топ-3 во всех дисциплинах и соревнованиях. Конечно, у них финансовые проблемы без нас. ISU уже пожалел, что без нас провел этот год. Пора возвращаться", — приводит слова Тарасовой Sport24.

ISU в 2022 году не получил доходов от рекламы и медиаправ из-за санкций против России и Белоруссии. Убытки в размере около 1 млн швейцарских франков будут отражены в отчете за 2023 год. ISU отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований, объяснив такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня 2022 года на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о звонке лечащему врачу олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова.

ISU признал негативные последствия отсутствия россиян на соревнованиях

2
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители