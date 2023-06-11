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ISU оставил в силе отстранение российских конькобежцев от соревнований

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) на очередном заседании оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований. Об этом пишет «Чемпионат».

ISU оставил в силе отстранение российских конькобежцев от соревнований
© globallookpress.com

По данным портала, заседание организации прошло в Будапеште (Венгрия). Функционеры обсуждали риски допуска не поддерживающих спецоперацию россиян на международные соревнования.

В ISU пояснили, что Совет продолжит следить за развитием ситуации. Вместе с тем, добавили в союзе, предшествующее решение об отстранении российских спортсменов остается в силе.

Ранее олимпийская чемпионка Татьяна Навка предположила, что мировое фигурное катание «загнется» без россиян.

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