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Навка считает несправедливым решение ISU о продлении отстранения россиян

Решение Международного союза конькобежцев (ISU) о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов от соревнований под эгидой организации является несправедливым и неразумным. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" в воскресенье высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка.

Навка отреагировала на решение ISU о продлении отстранения россиян
© РИА Новости

11 июня пресс-служба ISU сообщила, что совет организации оставил в силе решение об отстранении российских и белорусских спортсменов.

"Глупость и несправедливость. Очередной раз показывают, что люди пользуются спортом для достижения каких-то своих целей. Надеялись, что разум возобладает. Но, судя по всему, нет", - сказала Навка.

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Согласно финансовому отчету ISU, опубликованному 10 июня 2023 года, организация понесла финансовые убытки из-за недопуска российских спортсменов к турнирам.

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