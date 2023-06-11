Решение Международного союза конькобежцев (ISU) по продлению запрета на участие российских атлетов в крупных соревнованиях является «несправедливым», заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова . Об этом пишет «Советский спорт».

Функционеры обсудили риски допуска к турнирам российских атлетов и приняли решение оставить в силе принятое в 2022 году постановление, согласно которому россиянам было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой союза.