Тарасова о решении ISU: «несправедливое и подлое»
Решение Международного союза конькобежцев (ISU) по продлению запрета на участие российских атлетов в крупных соревнованиях является «несправедливым», заявила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом пишет «Советский спорт».
Тарасова подчеркнула, что «преступное» решение союза направлено фактически на уничтожение российской школы фигурного катания.
«Несправедливое и подлое решение от ISU», - отметила тренер.
Ранее сообщалось, что Совет ISU провел в Венгрии очередное заседание, посвященное развитию конькобежного спорта.
Функционеры обсудили риски допуска к турнирам российских атлетов и приняли решение оставить в силе принятое в 2022 году постановление, согласно которому россиянам было запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой союза.