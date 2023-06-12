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Первый глава WADA раскритиковал действия МОК в допинг-скандале с Валиевой

Первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд раскритиковал действия Международного олимпийского комитета (МОК) в допинг-скандале с российской фигуристкой Камилой Валиевой. Его слова приводит Sports Business Journal.

Первый глава WADA раскритиковал действия МОК в допинг-скандале с Валиевой
© globallookpress.com

Паунд заявил, что никого не устраивает реакция МОК, так как медали за командный турнир Олимпийских игр 2022 года до сих пор не вручены.

«По сути русские показали средний палец. МОК не может контролировать, что они говорят», — подчеркнул экс-глава WADA.

13 января дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства, являющийся независимым от основной организации органом, проинформировал WADA о невиновности Валиевой. При этом фигуристку лишили золота чемпионата России-2022. Позже Международный союз конькобежцев и WADA подали апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS), в которых призвали дисквалифицировать спортсменку и аннулировать ее результаты.

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом CAS позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

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