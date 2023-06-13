Бывший российский фигурист назвал причину перехода в США

«Если думать о том, каково было уезжать, то очень сложно. Именно поэтому я старался об этом не думать. Я не пускал всё на самотёк, просто понимал на тот момент: если очень сильно об этом думать, то я не уеду.



Главной причиной переезда было желание представлять себя и свою команду на международном уровне. Как мы знаем, Белоруссия и Россия не могут сейчас этого делать. И неизвестно ещё, сколько лет не смогут. Или времени.



Здесь, в США, я тоже до сих пор не могу кататься на международных соревнованиях, но это в большей степени контролируемо мной, чем какой-то ситуацией в мире», — сказал Десятов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.