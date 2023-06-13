Чемпионка ОИ Роднина предсказала, когда российских фигуристов вернут на соревнования
Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина выразила уверенность в том, что российские фигуристы смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года.
«Без нас фигурное катание скатывается во всех направлениях. ISU очень провалился финансово без наших ребят. Обязательно за полтора года до Игр будем выступать на международных соревнованиях», — сказала Роднина Sport24.
11 июня Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.
Напомним, весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований, объяснив такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня 2022 года на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.