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Чемпионка ОИ Роднина предсказала, когда российских фигуристов вернут на соревнования

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании, депутат Государственной думы Российской Федерации Ирина Роднина выразила уверенность в том, что российские фигуристы смогут принять участие в зимних Олимпийских играх 2026 года.

Роднина предсказала, когда российских фигуристов вернут на соревнования
©  РИА Новости

«Без нас фигурное катание скатывается во всех направлениях. ISU очень провалился финансово без наших ребят. Обязательно за полтора года до Игр будем выступать на международных соревнованиях», — сказала Роднина Sport24.

11 июня Международный союз конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

Напомним, весной 2022 года отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований, объяснив такое решение рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК). В начале июня 2022 года на конгрессе ISU это решение было подтверждено. Оно носит бессрочный характер.

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