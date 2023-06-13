В ФФККР высказались о компенсациях при смене спортсменами гражданства

«По поводу переходов спортсменов — нет ни одного случая, чтобы ФФККР поднимала вопрос о материальной компенсации», — заявила Ермолина.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в серии Гран-при.