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В ФФККР высказались о компенсациях при смене спортсменами гражданства

Пресс атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина рассказала о финансовых особенностях смены спортсменами гражданства. Ее слова передает «Матч ТВ».

В ФФККР высказались о компенсациях при смене спортсменами гражданства
© РИА Новости

«По поводу переходов спортсменов — нет ни одного случая, чтобы ФФККР поднимала вопрос о материальной компенсации», — заявила Ермолина.

5 мая стало известно, что исполком ФФККР одобрил смену спортивного гражданства танцевальной пары, серебряных призеров чемпионата России и участников Олимпийских игр-2022 Дианы Дэвис и Глеба Смолкина.

«Начинается новая глава в нашей спортивной жизни», — прокомментировала ситуацию фигуристка, которая является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе.

1 марта 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены не смогли принять участие в чемпионатах мира и Европы, а также в серии Гран-при.

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