Петросян и Мозалев чаще других фигуристов проверялись РУСАДА на допинг в 2023 году

Аделия Петросян и Андрей Мозалев являются самыми тестируемыми Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) фигуристами в 2023 году. Согласно материалам РУСАДА, имеющимся в распоряжении ТАСС со среды, эти спортсмены трижды за последние пять месяцев проверялись на допинг.

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16-летняя Петросян является победителем финала Кубка России - 2022/23, после аннулирования результатов Камилы Валиевой на чемпионате России 2022 года Петросян переместилась с четвертого места на третье и стала бронзовым призером соревнований. 20-летний Мозалев, выступающий в мужском одиночном катании, также является обладателем бронзовой медали чемпионата России - 2022.

Всего Российское антидопинговое агентство за первые пять месяцев года протестировало 52 фигуристов.