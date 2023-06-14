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Камила Валиева сдала ЕГЭ по математике на пятёрку

Олимпийская чемпионка 2022 года в команде, чемпионка Европы – 2022 российская фигуристка Камила Валиева сообщила результаты своего ЕГЭ по базовой математике. Спортсменка получила оценку «отлично».

Камила Валиева сдала ЕГЭ по математике на пятерку
© Чемпионат.com

«Математика сдана!» — написала Валиева в своём телеграм-канале.

Напомним, ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. Для получения пятёрки необходимо верно выполнить не менее 17 заданий из 21.

26 апреля спортсменке исполнилось 17 лет. В сезоне-2022/2023 Валиева выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали. Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжает расследование дела Камилы Валиевой о допинге. Ранее в CAS сообщили, что слушание по этому делу, скорее всего, состоится не раньше августа 2023 года.

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