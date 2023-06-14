Камила Валиева сдала ЕГЭ по математике на пятерку

Напомним, ЕГЭ по базовой математике оценивается по пятибалльной шкале. Для получения пятёрки необходимо верно выполнить не менее 17 заданий из 21.

26 апреля спортсменке исполнилось 17 лет. В сезоне-2022/2023 Валиева выиграла два этапа Гран-при России и чемпионат страны по прыжкам. В финале Гран-при России и на чемпионате страны Камила завоевала серебряные медали. Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) продолжает расследование дела Камилы Валиевой о допинге. Ранее в CAS сообщили, что слушание по этому делу, скорее всего, состоится не раньше августа 2023 года.