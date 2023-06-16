Загитова, Валиева и Медведева выступят на праздновании 100-летия Московского спорта

«Думаю, что фестиваль фигурного катания как часть празднования 100-летия Московского спорта – это отличная идея, ведь гости смогут не только насладиться шоу, но и отдохнуть от июльского московского зноя в прохладе ледового комплекса.



Кроме зоны фигурного катания, «Лужники» порадуют горожан десятками других спортивных активностей. В некоторых из них я также собираюсь принять участие, чего и всем желаю», – сказала Загитова.