Загитова, Валиева и Медведева выступят на праздновании 100-летия Московского спорта

Загитова, Щербакова, Валиева, Медведева, Трусова выступят с показательными номерами на праздновании 100-летия Московского спорта
Фигуристы выступят на фестивале в честь 100-летия Московского спорта в «Лужниках».
1 июля показательные номера представят Алина Загитова, Анна Щербакова, Камила Валиева, Евгения Медведева, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Алексей Ягудин, Александр Самарин, Александра Бойкова – Дмитрий Козловский, Евгения Тарасова – Владимир Морозов и другие.
Также на мероприятии выступят участники «Битвы школ» – командного турнира среди фигуристов в возрасте от 6 до 12 лет, который проходил с ноября 2022-го по апрель 2023 года.
«Думаю, что фестиваль фигурного катания как часть празднования 100-летия Московского спорта – это отличная идея, ведь гости смогут не только насладиться шоу, но и отдохнуть от июльского московского зноя в прохладе ледового комплекса.
Кроме зоны фигурного катания, «Лужники» порадуют горожан десятками других спортивных активностей. В некоторых из них я также собираюсь принять участие, чего и всем желаю», – сказала Загитова.
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Загитова, Щербакова, Валиева, Медведева, Трусова выступят с показательными номерами на праздновании 100-летия Московского спорта