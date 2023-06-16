Щербакову и Трусову включили в резервный состав сборной России на следующий сезон

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова и серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова включены в резервный состав кандидатов в сборную России на следующий сезон. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

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В резервный список также включена 17-летняя Майя Хромых.

Щербаковой 19 лет в ее активе также победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).