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Щербакову и Трусову включили в резервный состав сборной России на следующий сезон

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова и серебряный призер Игр в Пекине Александра Трусова включены в резервный состав кандидатов в сборную России на следующий сезон. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Министерства спорта РФ.

Щербакову и Трусову включили в резервный состав сборной России на следующий сезон
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В резервный список также включена 17-летняя Майя Хромых.

Щербаковой 19 лет в ее активе также победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).

Трусовой 18 лет, она также является бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022). На Олимпиаде в Пекине она стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков.

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