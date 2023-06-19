Фигурист Берулава объяснил, из-за чего распалась их пара с Кариной Сафиной

Берулава о распаде пары с Сафиной: «Многие обвиняют меня в том, что я якобы бросил Карину из-за травмы. Но серьезных травм не было, проблема скорее в весе»
Грузинский фигурист Лука Берулава рассказал, почему распалась его пара с Кариной Сафиной .
На чемпионате мира-2023 Сафина и Берулава заняли 19-е место. В апреле стало известно, что фигуристы больше не будут кататься вместе, а затем Берулава встал в пару с Анастасией Метелкиной.
– Чтобы понять причину кардинальных перемен в вашей карьере, логично вернуться в прошлое. У вас с Кариной был успешный олимпийский сезон, притом что дебютный для пары. Как вы готовились к следующему сезону?
– Сначала мы поехали на японское шоу «Fantasy on ice», куда нас пригласили после чемпионата мира. Мы работали там больше месяца – примерно до конца июня, все было классно.
Затем вернулись в Пермь, поставили новые программы и начали их накатывать. Но почему-то после шоу тренировки вообще не задались: никакого прогресса и хоть чего-то похожего на качество предыдущего сезона.
– Не складывалось в техническом плане или больше психологически?
– Могу сказать только за себя: год назад я был очень мотивирован. Еще в Японии каждый день думал, что вот сейчас вернусь и буду интенсивно трудиться, чтобы следующий сезон прошел еще лучше. Хотел добиться новых результатов.
У Карины был лишний вес, а что внутри – не имею права за нее утверждать.
– Учитывая проблемы на Гран-при Франции, снятия с этапа в Финляндии и чемпионата Европы, были проблемы со здоровьем?
– Хочу вам честно сказать по этому поводу. Многие обвиняют меня в том, что я якобы бросил Карину из-за травмы. Однако в олимпийский сезон травм было гораздо больше, и каждая из них – тяжелее, чем недавно.
Но это не мешало Карине достойно выступать. В минувшем же сезоне серьезных травм не было. Проблема скорее в весе и дисбалансе тела, из-за которых Карина не справлялась с элементами.
Я надеюсь, что у нее в ближайшее время все восстановится и вообще жизнь наладится. Я желаю бывшей партнерше только хорошего – в нашем расставании нет личного негатива.
Просто я не хочу кататься очень долго. До 28 лет – потолок. Я ждал весь сезон, когда же процесс наладится и мы наберем форму… Но под конец меня деморализовало. Я просто не знал, что делать, – сказал Берулава.
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Берулава о распаде пары с Сафиной: «Многие обвиняют меня в том, что я якобы бросил Карину из-за травмы. Но серьезных травм не было, проблема скорее в весе»