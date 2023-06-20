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Роман Костомаров отказался от работы с психологами

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров отказался от работы с психологами, сообщает Telegram-канал 112.

Сеансы психотерапии весной у спортсмена были всего несколько раз. Несмотря на то, что врачи отмечают важность психологического восстановления, фигурист не хочет продолжать работу со специалистами.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идёт на поправку.

Костомарова не выпишут из больницы еще несколько месяцев

Роман Костомаров является олимпийским чемпионом (2006), двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2005, 2006).

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