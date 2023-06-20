Тарасова скептически оценила участие Загитовой в фехтовальном поединке

«Это смехотворно. Двукратная олимпийская чемпионка (Азнавурян – Sports.ru) и Алина, которая, не знаю, держала ли в руках что-то кроме коньков с ботинками. Не спрашивайте меня об этом», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.