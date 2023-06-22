Источник прояснил слухи о психологических проблемах Костомарова

Источник, знакомый с ситуацией, опроверг наличие психологических проблем у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом сообщает ТАСС.

© Lenta.ru

«Пробует протезы на ногах, тренируется с ними, старается адаптироваться. Все это не сразу, на это нужно время. Никаких кардинальных психологических проблем у него нет», — добавил собеседник агентства.

20 июня Telegram-канал «112» сообщил, что Костомаров отказался работать с психологом. Отмечалось также, что ему тяжело в находиться в протезах из-за слабых мышц и сложного заживления тканей после операций.