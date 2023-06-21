Фигуристка Дробязко высказалась о лишении литовского гражданства

«У меня в принципе по жизни все в порядке» — Дробязко о лишении литовского гражданства
Призер чемпионата мира в танцах на льду Маргарита Дробязко прокомментировала «Матч ТВ» решение Сейма Литовской республики лишить ее гражданства.
Ранее председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите Нильсен в интервью местным СМИ заявила, что процедура аннулирования гражданства Дробязко уже фактически запущена. Причиной является участие фигуристки в шоу Татьяны Навки.
— Меня лишают гражданства? Не могу ничего сказать, потому что не в курсе этой ситуации. Беспокоит ли меня этот вопрос? Я не могу повлиять на такие решения. Что я могу сделать? Это их дело. У меня в принципе по жизни все в порядке. Больше у меня нет комментариев, — сказала Дробязко «Матч ТВ».
Дробязко родилась в Москве, но после распада СССР начала выступать за Литву в паре с Повиласом Ванагасом. Вместе они выиграли бронзу чемпионата мира. Дробязко — участница пяти Олимпиад.