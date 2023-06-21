Тарасова резко высказалась о лишении Дробязко литовского гражданства

"Бред сумасшедших, - сказала Тарасова. - Маргарита очень хороший человек, профессиональный, прекрасная катальщица. Если ей Литва не может ничего предложить, то почему она должна оставаться без работы, если ее работа - кататься? У них в стране работы нет, а у Ильи Авербуха или Татьяны Навки есть. В чем дело? Люди работают по всему миру, никто ни за кем не гоняется".

В конце марта Сейм принял поправки к закону о гражданстве, которыми вводится механизм лишения гражданства, предоставленного в порядке исключения. Дробязко получила гражданство Литвы в 1993 году именно таким образом, чтобы в паре с Повиласом Ванагасом представлять республику на Олимпийских играх. В 2000 году за заслуги перед Литвой фигуристы были награждены рыцарским крестом ордена Гедиминаса. В августе 2022 года президент Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Навки "Лебединое озеро" на фоне событий на Украине. Тогда же глава государства заявил, что следует рассмотреть вопрос о литовском гражданстве Дробязко. При этом выяснилось, что юридические процедуры лишения гражданства лиц, которые получили его в порядке исключения, в законах не оговорены.