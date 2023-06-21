В Госдуме отреагировали на ситуацию с фигуристкой Дробязко

Депутат Журова считает абсурдом инициативу сейма Литвы лишить гражданства фигуристку Дробязко
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту Светлана Журова осудила решение литовских властей инициировать процесс лишения гражданства фигуристки Маргариты Дробязко из-за выступления в ледовом шоу Татьяны Навки. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».
«Очень многие фигуриcты из других cтран учаcтвовали и в шоу Авербуха, и в шоу Навки. Только из-за этого лишать гражданcтва — абcолютный абcурд. Она cражалаcь, выигрывала медали за cтрану. Абcурд дораcтает до бредовых уровней.
В данный момент спортсмены из других стран не поедут в российские шоу. Это один из рычагов давления, если вы поедете, то мы лишим вас гражданства», — сказала Журова.
21 июня представитель сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в интервью местным СМИ заявила, что процедура аннулирования гражданства фигуристки уже фактически запущена.
Дробязко родилась в Москве, но получила гражданство Литвы, чтобы выступить на Олимпийских играх вместе со своим партнером Повиласом Ванагасом. В 2000 году она была признана кавалером ордена Великого князя Литовского Гядиминаса.
В августе 2022 года президент Гитанас Науседа принял решение лишить их государственных наград за выступление в Сочи в шоу Татьяны Навки «Лебединое озеро» на фоне событий на Украине.