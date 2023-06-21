$84.25+0.0192.00-0.07

Стала известна стоимость автографа Валиевой

Российская фигуристка Камила Валиева 20 июня впервые выступила в роли Леи в шоу Татьяны Навки "Спящая красавица".

Как сообщает Sport24, после выступления зрители могли приобрести за 1000 рублей возможность получить автограф 17-летней спортсменки.

За указанную сумму гости ледового шоу могли купить программку, на которой после мероприятия расписывалась Валиева. При этом на самой программе в роли Леи изображена олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Для совместной фотографии с Камилой Валиевой зрители шоу должны были дополнительно купить специальный билет стоимостью 1000 рублей.

Камила Валиева решила уйти из спорта после допинг-скандала? «Будет не менее интересная жизнь»

В 2022 году Валиева стала фигуристкой допинг-скандала. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Из-за этого сборная России не получила золотых медалей за победу в командных соревнованиях по фигурному катанию, в которых принимала участие Валиева.

Ранее фигуристка Маргарита Дробязко отреагировала на новость о лишении гражданства Литвы.

1
Газета.Ru: главные новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесВоенные новостиИгрыТесты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеКрасотаМодаДетиДом и сад
Кино
ФильмыТВСериалыАктеры
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМеста
Доктор
НовостиБолезни и лекарстваНаукаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияСонникЗодиакИменаНумерологияВосточный гороскопЛунный календарьГаданияДизайн человекаКалендарь МайяРетроградный МеркурийВангаАстрошколаПредсказанияНародные приметыТестыЧихалкаЗаговоры на новый год2022 годПриметы на новый годЧесалка2023 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытОтдых за границейЛайфхакиПутеводителиПутеводители