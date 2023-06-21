Российская фигуристка Камила Валиева 20 июня впервые выступила в роли Леи в шоу Татьяны Навки "Спящая красавица".

Как сообщает Sport24, после выступления зрители могли приобрести за 1000 рублей возможность получить автограф 17-летней спортсменки.

За указанную сумму гости ледового шоу могли купить программку, на которой после мероприятия расписывалась Валиева. При этом на самой программе в роли Леи изображена олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова. Для совместной фотографии с Камилой Валиевой зрители шоу должны были дополнительно купить специальный билет стоимостью 1000 рублей.

В 2022 году Валиева стала фигуристкой допинг-скандала. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Из-за этого сборная России не получила золотых медалей за победу в командных соревнованиях по фигурному катанию, в которых принимала участие Валиева.