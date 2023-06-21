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Тарасова прокомментировала возможное лишение Дробязко гражданства Литвы

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала идею властей Литвы лишить фигуристку Маргариту Дробязко гражданства республики. Об этом пишет портал Sports.ru.

Тарасова прокомментировала возможное лишение Дробязко гражданства Литвы
© РИА Новости

Ранее власти Литвы инициировали процедуру лишения гражданства фигуристки. Они объяснили это тем, что спортсменка выступает в России, в частности, принимает участие в ледовом шоу Татьяны Навки.

«[Эта идея] - бред сумасшедших», - отметила Тарасова.

Тренер пояснила, что Маргарита является профессионалом, прекрасной фигуристкой.

Фигуристку Дробязко могут лишить гражданства Литвы

По ее мнению, «катальщица» не должна оставаться без работы в том случае, если Литва не в состоянии предложить ей что-либо достойное.

Тарасова пояснила, что люди работают по всей планете и это не вызывает никаких проблем.

Литва может таким образом показывать свою демократичность, предположила Тарасова. Она добавила, что в таком случае «демократия приобретает уродливые формы».

Ранее тренер резко раскритиковала судейство в финале Гран-при России среди юниоров в женском одиночном катании.

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