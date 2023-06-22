Медведева рассказала об игрушках, привезенных из Японии

«В Японии я была очень много раз, в этом плане мне очень повезло. Была там более 15 раз, объездила, кажется, всю страну.



У меня где-то в заметках есть список японских городов, где я была – в этом списке более 20 городов. Акихабара, Харадзюку, Радио Кайкан, музей Миядзаки, все эти красивые пейзажные храмы, крупные постройки...



На Акихабару ты приходишь – а там здоровый баннер со всякими аниме, есть многоэтажное здание, где можно купить любую фигурку. И ты бегаешь с соплями и слюнями: «Ааааа!»



Покупала я там немного, больше дарили японские фанаты. Практически все, что у меня есть. Просто японские фанаты настолько проникаются тем, что тебе нравится, что начинают закидывать этим всем.



Если тебе понравилась какая-то фигурка – каждый японский фанат считает своим долгом подарить именно ее. Поэтому у тебя штук десять одинаковых лежит.



Было ли такое, что дарили столько всего, что не влезало в багаж? Вообще всегда. Убирала повторное, что-то раздаривала, что-то оставляла.



Такое огромное количество мягких игрушек не увезешь с собой, даже из Москвы до дома не дотащишь. Они раздаются детишкам, отправляются в детские дома или детские садики, даром не пропадают.



Впервые игрушки на лед начали кидать в 50-х годах именно с целью благотворительности. Игрушки продаются, и вырученные деньги отдаются на благотворительность. Такая традиция есть», – сказала фигуристка в шоу «Гик или не гик».