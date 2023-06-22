Евгения Медведева рассказала про маму-мультипликатора

«Моя мама в прошлом – мультипликатор. В «Ну, погоди!» она была ассистентом главного художника, если не ошибаюсь. Когда я была маленькой, она приносила домой целые папки с раскадровками и занималась заливкой цвета.



Помню, что мама настолько много работала, что у нее заболело плечо, даже ходила с повязкой. Заливала левой рукой.



Ей нравилось, она всегда хорошо рисовала. Я выросла на тех мультфильмах, над которыми работала мама.



Водяного из «Летучего корабля» рисовал двоюродный брат моей бабушки. Рисовал с себя в зеркале – портретное сходство можно увидеть. Он сидел в своей каморке, смотрел в зеркало и рисовал раскадровку. И он реально на него похож», – сказала фигуристка в шоу «Гик или не гик».