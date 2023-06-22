Авербух высказался о состоянии Тарасовой

Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист, хореограф Илья Авербух отреагировал на сообщения о том, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова потеряла сознание у себя дома и чувствует себя неважно почти каждый день.

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«Хватит верить очередным слухам! С Татьяной Анатольевной всё хорошо», — приводит слова Ильи Авербуха Sport24.

Сегодня, 22 июня, телеграм-канал Mash сообщил, что 76-летняя Тарасова потеряла сознание у себя дома и вызывала скорую в очередной раз в этом месяце.