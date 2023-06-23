Российская фигуристка Трусова выпустила клип на свою дебютную песню

Российская фигуристка Александра Трусова в своем Telegram-канале опубликовала пост, в котором сообщила, что выпустила клип на свою песню Накануне Трусова выпустила дебютную песню под названием "Два крыла".

"Вот и сюрприз номер 2! Я создала YouTube-канал! И уже загрузила туда клип", — написала Трусова.

Напомним, что на Олимпийски играх в Пекине 18-летняя Трусова стала первой в истории фигурного катания, кому удалось чисто исполнить пять четверных прыжков в одной программе. Среди главных достижений Трусовой в профессиональной карьере значится золотая медаль чемпионата России — 2021, которая досталась ей после аннулирования результатов Камилы Валиевой из-за положительной допинг-пробы, бронзовая награда чемпионата мира — 2021, бронза чемпионата Европы (2020, 2022) а также две победы на юниорском чемпионате мира (2018, 2019).