Фигуристка Константинова завершила карьеру из-за отсутствия мотивации
Российская фигуристка Станислава Константинова объяснила решение завершить карьеру тем, что она потеряла мотивацию, передает «Спорт-Экспресс».
«Год назад поняла, что точно пора завязывать. Да и мотивации уже не было кататься. Мой пик, он прошел, значит, наступил момент, чтобы закончить», — сказала Константинова.
В августе 2022 года фигуристка заявила о приостановке карьеры. Константинова является бронзовым призером Универсиады 2019 года в женском одиночном катании. В сезоне-2020/21 фигуристка заняла 16-е место на чемпионате России. Лучшим результатом россиянки в международных соревнованиях является второе место Гран-при Хельсинки в сезоне-2018/19.
Ранее Константинова рассказала, как критика тренеров и необходимость держать определенный вес довели ее до анорексии.