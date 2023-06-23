Щербакова поделилась забавным фото из прошлого

Российская фигуристка Анна Щербакова поздравила болельщиков с Международным олимпийским днём.

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Фигуристка в своём телеграм-канале опубликовала детскую фотографию, а также снимок с Олимпийских игр 2022 года в Пекине, где она стала чемпионкой в женском одиночном катании.

19-летняя Шербакова является чемпионкой мира 2021 года и трёхкратной победительницей первенства России. В 2022 году фигуристка выступила в роли одной из ведущих телевизионного проекта «Ледниковый период».