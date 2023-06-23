Щербакова поделилась забавным фото из прошлого

Щербакова забавными фото поздравила подписчиков с Международным олимпийским днём
Российская фигуристка Анна Щербакова поздравила болельщиков с Международным олимпийским днём.
Фигуристка в своём телеграм-канале опубликовала детскую фотографию, а также снимок с Олимпийских игр 2022 года в Пекине, где она стала чемпионкой в женском одиночном катании.
19-летняя Шербакова является чемпионкой мира 2021 года и трёхкратной победительницей первенства России. В 2022 году фигуристка выступила в роли одной из ведущих телевизионного проекта «Ледниковый период».
С февраля 2022 года российские фигуристы перестали приглашаться на международные соревнования из-за решения Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить Россию от международных соревнований. В итоге Анна в сезоне-2022/2023 участвовала лишь в соревнованиях «Русский вызов», где заняла третье место.