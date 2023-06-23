Тренер Соколовская трогательно поздравила Трусову с днем рождения

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Светлана Соколовская опубликовала трогательный пост с поздравлением Александры Трусовой с днём рождения. Сегодня, 23 июня, фигуристке исполнилось 19 лет.

Напомним, Александра Трусова ушла от Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской осенью 2022 года. СМИ отмечали, что это решение было вызвано проблемами фигуристки со здоровьем: тяжёлый режим тренировок влиял на старые травмы.

Трусова — серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира, чемпионатов Европы и финала Гран-при. Она первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, а также выполнившая в одной программе четыре и пять четверных прыжков.