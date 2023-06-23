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Навка сравнила Москву и Нью-Йорк

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сравнила Москву и Нью-Йорк. Она сообщила, что в 1992 году была в восторге от чистоты улиц в США, но в 2010-х годах она вернулась в Америку и удивилась переменам в худшую сторону.

Навка сравнила Москву и Нью-Йорк
© Betassist

«Мы были шокированы от того, как изменился город и его энергетика. Много бездомных и нищих, агрессивные настроения, грязь на улицах. Когда вернулись в Москву, отметили ощутимый контраст между городами», — цитирует Навку «Аргументы и факты».

Навка выиграла олимпийское золото в танцах на льду в 2006 году в паре с Романом Костомаровым. Также она является двукратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.

После победы на Играх в Турине Навка завершила спортивную карьеру.