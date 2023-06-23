Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сравнила Москву и Нью-Йорк. Она сообщила, что в 1992 году была в восторге от чистоты улиц в США, но в 2010-х годах она вернулась в Америку и удивилась переменам в худшую сторону.