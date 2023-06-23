Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сравнила Москву и Нью-Йорк. Она сообщила, что в 1992 году была в восторге от чистоты улиц в США, но в 2010-х годах она вернулась в Америку и удивилась переменам в худшую сторону.
«Мы были шокированы от того, как изменился город и его энергетика. Много бездомных и нищих, агрессивные настроения, грязь на улицах. Когда вернулись в Москву, отметили ощутимый контраст между городами», — цитирует Навку «Аргументы и факты».
Навка выиграла олимпийское золото в танцах на льду в 2006 году в паре с Романом Костомаровым. Также она является двукратной чемпионкой мира и трёхкратной чемпионкой Европы.
После победы на Играх в Турине Навка завершила спортивную карьеру.