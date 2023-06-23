Жулин прокомментировал дебютный клип Трусовой

— Я считаю, что это новое направление в жизни. Сейчас время блогеров, различных проб. Я больше, чем уверен, что четверные прыжки у Саши Трусовой все равно получались лучше, чем пение. Хотя, я не слышал, может быть, я ошибаюсь. Я за любой каприз, лишь бы это нравилось всем. Думаю, людям будет интересно услышать, как Саша поет, — сказал Жулин «Матч ТВ».