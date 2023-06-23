Американцы пожаловались на МОК из-за допинг-дела Валиевой

Фигуристы Чок и Бейтс раскритиковали МОК из-за невручения медалей командных соревнований на ОИ-2022
Танцевальная пара из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс призвали Международный олимпийский комитет (МОК) провести церемонию награждения медалей командных соревнований по фигурному катанию 2022 года в Пекине, которая была отменена из-за допинг-скандала с россиянкой Камилой Валиевой. Об этом сообщает АР News.
По словам Бейтса, МОК до сих пор не внес ясность и не обозначил сроки проведения церемонии награждения.
«Очень жаль, что этот момент так и не наступил. Спустя столько месяцев до сих пор нет никакого решения. Спортивная карьера коротка, мы мыслим четырехлетними олимпийскими циклами, а прошло уже почти два года.
Если бы я мог что-то изменить в движении по борьбе с допингом, то это было бы увеличение прозрачности и сокращение сроков», — заявил фигурист.
Положительную допинг-пробу Камилы Валиевой вскрыли после проведения командных соревнований на ОИ-2022. Из-за этого МОК принял решение не проводить медальную церемонию.
По итогам соревнований Россия заняла первое место, США — второе, Япония — третье. Четвертыми стали канадские фигуристы, они получат бронзовые медали в случае дисквалификации сборной России.