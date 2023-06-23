Американцы пожаловались на МОК из-за допинг-дела Валиевой

«Очень жаль, что этот момент так и не наступил. Спустя столько месяцев до сих пор нет никакого решения. Спортивная карьера коротка, мы мыслим четырехлетними олимпийскими циклами, а прошло уже почти два года.



Если бы я мог что-то изменить в движении по борьбе с допингом, то это было бы увеличение прозрачности и сокращение сроков», — заявил фигурист.