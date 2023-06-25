Загитова захотела открыть собственную школу фигурного катания

"Мне очень много поступало запросов "Давайте откроем школу вашего имени", но я все время отказывалась. Просто тогда не созрела в плане организационных моментов, как правильно построить тренерскую базу. Сейчас я это понимаю и хочу полностью вникнуть в проект", - сказала Загитова.