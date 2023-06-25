Загитова захотела открыть собственную школу фигурного катания

Фигуристка Загитова заявила, что созрела для открытия собственной школы фигурного катания
Победительница зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане Алина Загитова объяснила, почему решила открыть школу фигурного катания, носящую ее имя, в Татарстане, сообщает РИА Новости.
"Мне очень много поступало запросов "Давайте откроем школу вашего имени", но я все время отказывалась. Просто тогда не созрела в плане организационных моментов, как правильно построить тренерскую базу. Сейчас я это понимаю и хочу полностью вникнуть в проект", - сказала Загитова.
Загитова завершила профессиональную карьеру в декабре 2019 года. В активе спортсменки имеются золотые медали самых престижных турниров по фигурному катанию в мире — финала Гран-при, чемпионата мира, чемпионата Европы, Олимпийских игр. Фигуристка является ведущей телевизионного проекта "Ледниковый период". В феврале 2023 года Загитова попробовала себя в роли певицы - в рамках шоу "Влюбленные в фигурное катание" она исполнила дуэтом песню с Zivert.
Ранее стало известно, что фигуристка Алина Загитова проведет выставочный поединок с двукратной чемпионкой Олимпийских игр по фехтованию Кариной Азнавурян.