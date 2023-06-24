МОК надеется, что дело Валиевой будет рассмотрено как можно скорее

«Мы продолжаем следить за развитием событий и теперь находимся на шаг ближе к окончательному решению, которого так ждут спортсмены.



Что касается проверки, проведенной вне Олимпийских игр, но повлиявшей на результаты командного турнира по фигурному катанию и индивидуальных соревнований на Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, МОК надеется, что дело будет рассмотрено как можно скорее.



Это также в интересах всех участников, особенно спортсменов, которые еще не смогли получить свои медали Игр. Только завершение дела позволит Международному союзу конькобежцев определить окончательные результаты командных соревнований по фигурному катанию на этих Играх, а МОК — принять решение о распределении медалей», — приводит слова МОК «Матч ТВ».