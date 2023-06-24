Американский фигурист раскритиковал задержку в деле о допинге Валиевой

Американский фигурист Винсент Чжоу раскритиковал задержку в деле о допинге россиянки Камилы Валиевой. Он высказался в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

© Lenta.ru

Спортсмен посетовал на то, что с момента, когда на Олимпийских играх-2022 должна была пройти церемония награждения после командного турнира, прошло 500 дней, а медали до сих порт не получены.

«То, что должно было стать простым делом о чистоте спорта и честной конкуренции, превратилось в сложное судебное разбирательство, которое слишком затянулось, а мы, чистые спортсмены, расплачиваемся за это», — заявил он.

Чжоу призывал Международный олимпийский комитет (МОК), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) содействовать должному решению по итогам слушаний в Спортивном арбитражном суде (CAS), которые пройдут в сентябре.

«Также я призываю Международный союз конькобежцев (ISU), команды Японии и Канады вместе с нами публично обозначить позицию в защиту чистого спорта и справедливых результатов», — добавил он.