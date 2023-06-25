Фигуристы США устроили демарш из-за допинг-дела Камилы Валиевой

Спортсмены сборной США по фигурному катанию сфотографировались с пустыми футлярами от олимпийских медалей в знак протеста против затягивания расследования допинг-дела в отношении российской фигуристки Камилы Валиевой, а затем передали их Олимпийскому и паралимпийскому музею США в Колорадо-Спрингс, рассказал в Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена) один из участников команды Винсент Чжоу. Таким образом американские спортсмены выразили недовольство тем, что им почти полтора года приходится ждать своих наград.

Прошло 500 дней с тех пор, как должна была состояться медальная церемония командных соревнований по фигурному катанию на зимних Олимпийских играх 2022 года, а мы все еще ждем. То, что должно было быть черно-белым делом о спортивной честности и справедливой конкуренции, превратилось в сложное юридическое дело, которое затянулось на слишком долгий срок, — написал Чжоу.

По его словам, страдают из-за этого «чистые спортсмены». Фигурист подчеркнул, что они требуют прозрачности в системе, которая должна отстаивать олимпийские принципы. Чжоу призвал команды Японии и Канады вместе с американской сборной публично обозначить позицию «в защиту чистого спорта и справедливых результатов».

Сборная России стала победителем командного турнира на ОИ-2022, однако МОК отказался проводить церемонию награждения на фоне положительной допинг-пробы Валиевой. Команда США заняла второе место, японская и канадская сборные — третье и четвертое места соответственно.