KP.RU: Роман Костомаров задолжал налоговой 112 тысяч рублей
Фигурист Роман Костомаров, за реабилитацией которого следит вся страна, оказался в неприятной ситуации - у него обнаружился долг по налогам в размере 112 тысяч рублей, сообщает KP.RU со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что это сумма - налоги за прошлый год. В публикации не указано, начисляли ли спортсмену пени.
С каких именно доходов или имущества Костомаров должен был заплатить налоги, не уточняется. Но с 8 января спортсмен находится в больнице. То есть, по декабрьским доходам он физически не мог отчитаться перед УФНС.
Напомним, несколько недель Костомаров находился в критическом состоянии, врачи смогли спасти спортсмена, но ему пришлось провести серию ампутаций. Сейчас Костомаров проходит реабилитацию, готовится к протезированию. Оксана Домнина, жена фигуриста, почти все время находится рядом с ним.