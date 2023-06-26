Роман Костомаров задолжал налоговой 112 тысяч рублей

Фигурист Роман Костомаров, за реабилитацией которого следит вся страна, оказался в неприятной ситуации - у него обнаружился долг по налогам в размере 112 тысяч рублей, сообщает KP.RU со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что это сумма - налоги за прошлый год. В публикации не указано, начисляли ли спортсмену пени.

С каких именно доходов или имущества Костомаров должен был заплатить налоги, не уточняется. Но с 8 января спортсмен находится в больнице. То есть, по декабрьским доходам он физически не мог отчитаться перед УФНС.