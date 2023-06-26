Тарасова ответила на слова главы ОКР касательно справедливости дела Валиевой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова , который заявил, что не надеется на справедливость в деле о допинге российской фигуристки Камилы Валиевой . Ее слова передает «Матч ТВ».

«Видимо, Поздняков так чувствует ситуацию. Мы должны бороться за эту самую справедливость, а не ждать ее», — сказала Тарасова.

Во время Олимпиады-2022 разгорелся допинговый скандал вокруг Камилы Валиевой. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Ее хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру.