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Роман Костомаров попал в список должников ФНС

Олимпийский чемпион 2006 года, двукратный чемпион мира в танцах на льду Роман Костомаров попал в список должников ФНС, не оплатив налоги за прошлый год на сумму 112 тыс. рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Роман Костомаров попал в список должников ФНС
© РИА Новости

По информации источников из медучреждения, знаменитый пациент сейчас проходит этап протезирования.

Напомним, Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января. Из-за развившегося некроза ему провели несколько ампутаций. Позднее сообщалось, что у спортсмена была поражена часть мозга, произошло кровоизлияние и образовалась гематома. В начале мая Илья Авербух сообщил, что Костомаров идёт на поправку.

Роман Костомаров является олимпийским чемпионом (2006), двукратным чемпионом мира (2004, 2005) и трёхкратным чемпионом Европы (2004, 2005, 2006).

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