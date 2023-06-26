Тарасова отреагировала на видео с Костомаровым

«Просто железный характер! Иначе никак это видео описать нельзя. У Костомарова непреодолимое стремление жить — это настоящая любовь к жизни! Достойно уважения. Желаю ему терпения и крепкого здоровья! Я уверена, что у него всё получится», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.