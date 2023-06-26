Губерниев прокомментировал видео Костомарова
Комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал видео олимпийского чемпиона Романа Костомарова фигурист показал, как занимается в протезах на велотренажёре.
«Мужик! Человек с мощнейшим духом! Я всегда отдавал должное Роману как большому спортсмену. Я восхищён его мужеством, упорством и жизнелюбием! Для нас он является огромным примером», — цитирует Губерниева Sport24.
Напомним, 10 января фигуриста Романа Костомарова подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Из-за ЭКМО у фигуриста началось отмирание клеток. Костомарову ампутировали стопы и кисть левой руки.
Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом Игр в Турине в 2006 году в танцах на льду, двукратным чемпионом мира, а также трёхкратным чемпионом Европы. В 2006 году после успеха в Турине они объявили о завершении карьеры.