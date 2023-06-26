Губерниев прокомментировал видео Костомарова

«Мужик! Человек с мощнейшим духом! Я всегда отдавал должное Роману как большому спортсмену. Я восхищён его мужеством, упорством и жизнелюбием! Для нас он является огромным примером», — цитирует Губерниева Sport24 .

Костомаров в паре с Татьяной Навкой стал олимпийским чемпионом Игр в Турине в 2006 году в танцах на льду, двукратным чемпионом мира, а также трёхкратным чемпионом Европы. В 2006 году после успеха в Турине они объявили о завершении карьеры.