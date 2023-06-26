Навка высказалась о возможном возвращении Костомарова в фигурное катание
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала процесс реабилитации бывшего партнера в танцах на льду Романа Костомарова.
«Останутся ли у Романа силы продолжить заниматься фигурном катанием? Останутся, конечно. Я знаю Рому, он не привык сдаваться», – цитирует Навку «Матч ТВ».
Сегодня, 26 июня, Костомаров опубликовал видеоролик в социальных сетях, в котором занимается на велотренажере. 46-летний фигурист тренируется с протезами на ногах.
В январе текущего года состояние здоровья Костомарова резко ухудшилось, после чего спортсмен попал в реанимацию. Причиной произошедшего были названы осложнения в результате развивающейся пневмонии. Врачи несколько месяца боролись за жизнь фигуриста. Олимпийскому чемпиону пришлось ампутировать часть стоп и кистей.
В мае Костомаров впервые вышел в сеть после инцидента и обратился со словами благодарности болельщикам.