Навка высказалась о возможном возвращении Костомарова в фигурное катание

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка прокомментировала процесс реабилитации бывшего партнера в танцах на льду Романа Костомарова.

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«Останутся ли у Романа силы продолжить заниматься фигурном катанием? Останутся, конечно. Я знаю Рому, он не привык сдаваться», – цитирует Навку «Матч ТВ».

Сегодня, 26 июня, Костомаров опубликовал видеоролик в социальных сетях, в котором занимается на велотренажере. 46-летний фигурист тренируется с протезами на ногах.

В январе текущего года состояние здоровья Костомарова резко ухудшилось, после чего спортсмен попал в реанимацию. Причиной произошедшего были названы осложнения в результате развивающейся пневмонии. Врачи несколько месяца боролись за жизнь фигуриста. Олимпийскому чемпиону пришлось ампутировать часть стоп и кистей.