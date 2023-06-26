Травматолог рассказал, как долго Роман Костомаров будет привыкать к протезам

«Раз он уже тренируется в протезах, значит, однозначно к ним привыкает. Время самого привыкания к протезам зависит от состояния мягких тканей. От месяца до четырёх могут стоять временные протезы. Процесс реабилитации запущен, раз он тренируется, есть положительная динамика. Раньше месяца обсуждать привыкание бессмысленно», — приводит слова Тернового News.ru.