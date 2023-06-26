Жулин — Костомарову: Рома, твоя сила духа вызывает невероятное восхищение!

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин отреагировал на новое видео в соцсетях своего бывшего подопечного Романа Костомарова. Жулин привёл танцевальный дуэт Татьяна Навка/Роман Костомаров к золоту Олимпийских игр – 2006.

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Ранее 46-летний Костомаров опубликовал первое видео из больницы, на котором тренируется на велотренажёре с протезами ног. Также сообщалось, что пока фигуристу сделали временные протезы, но уже заказаны индивидуальные и современные.

«Рома, твоя сила духа вызывает невероятное восхищение! Только вперёд! Всё получится! Настоящий мужик», — написал Жулин в соцсетях.