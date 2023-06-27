Отец Костомарова отреагировал на новости о состоянии сына

Отец олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова Сергей признался, что очень рад тому, что его сын постепенно восстанавливается после тяжелой болезни, сообщает «Матч ТВ».

© Газета.Ru

«Знаю не больше вашего, я уже 10 дней на даче и с Ромой давно не общался. Видел по новостям. Сын восстанавливается, я, конечно, очень рад этому», — сказал Сергей Костомаров.

26 июня в социальных сетях Костомарова было опубликовано видео, в котором он впервые показал свои тренировки с протезами на ногах.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.